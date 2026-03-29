La lettera di Mps ai soci | L’ex amministratore delegato non è stato escluso dal futuro board solo per le indagini in corso

Il consiglio di amministrazione di un istituto bancario ha comunicato ai soci che l’ex amministratore delegato non sarà presente tra i candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione. La decisione è stata presa in relazione alla fase futura di sviluppo della banca e non è legata esclusivamente alle indagini in corso sull’ex dirigente. La lettera è stata inviata ai soci e riguarda la composizione della prossima assemblea.

Il consiglio di amministrazione di Mps ha deciso di non includere l’ex amministratore delegato, Luigi Lovaglio, nella rosa dei candidati per il rinnovo del board di Siena “sulla base di considerazioni legate alla prossima fase di sviluppo della Banca”. Lo sostengono il presidente del Montepaschi, Nicola Maione e il numero uno del comitato nomine, Domenico Lombardi, nella lettera inviata agli azionisti in vista del voto per la scelta del nuovo cda che vede contrapposte due liste concorrenti per la maggioranza (una del consiglio uscente e una del socio Plt che ricandida l’ex ad Luigi Lovaglio) e una terza lista di minoranza presentata da Assogestioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lettera di Mps ai soci: “L’ex amministratore delegato non è stato escluso dal futuro board solo per le indagini in corso” Articoli correlati Leggi anche: Giuseppe Sica amministratore delegato, via libera dal Cda di Bff Bank Washington Post: dopo i licenziamenti, arrivano le dimissioni dell’amministratore delegato. Il perchéA seguito dei licenziamenti di massa che hanno coinvolto i giornalisti del Washington Post, ora Will Lewis, amministratore delegato del giornale, ha... Aggiornamenti e notizie su La lettera di Mps ai soci L'ex... Temi più discussi: Cda di Mps in corso, 'non arrivata lettera di dimissioni da Lovaglio'; Duello tra Maschi Alfa. Per il vertice di Mps testa a testa tra Palermo e Lovaglio; Mps, la lista di Lovaglio ammessa al voto: sfida o mossa tattica?; Mps, verdetto finale. Lovaglio non lascia. La reazione del Cda: Ritiro delle deleghe. Mps, lettera agli azionisti: Lista Cda chiave per stabilità governance ed esecuzione PianoLa partita sulla governance di Banca Monte dei Paschi di Siena entra in una fase cruciale e sempre più serrata, anche sul piano epistolare. Dopo la presa di posizione dell’imprenditore Tortora — che n ... adnkronos.com Mps, Maione e Lombardi agli azionisti: Esclusione di Lovaglio in vista di una fase di sviluppoNella lettera del presidente e del presidente del comitato nomine si chiede ai soci di sostenere la lista del cda per garantire continuità nella governance ... repubblica.it Mps, il cda agli azionisti: “Sostenete la nostra lista per la stabilità. Lovaglio escluso dopo una valutazione articolata” - facebook.com facebook Mps, Maione e Lombardi scrivono agli azionisti in vista dell'assemblea del 15 aprile "sostenere lista Cda per stabilità e governance" x.com