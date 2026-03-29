Una giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus si è trasferito in un'altra squadra sei anni fa, con un investimento di circa 30 milioni di euro. Recentemente, la società bianconera ha deciso di fare un tentativo per riportarlo a Torino, con l’obiettivo di rinforzare la rosa nella prossima stagione. La trattativa riguarda il ritorno del calciatore, attualmente in forza a un club concorrente.

di Alessio Lento Un prodotto del vivaio bianconero è sbocciato altrove e adesso vorrebbero riportarlo a Torino per la prossima stagione. Un ritorno inaspettato, ma non sorprendente per chi segue il calcio con attenzione: la Juventus starebbe valutando un possibile acquisto per rinforzare la batteria degli esterni. Un nome che potrebbe arrivare a Torino, dopo sei anni di assenza, è quello di un calciatore che ha mosso i primi passi nel vivaio bianconero, ma che a suo tempo non è stato ritenuto pronto. Adesso, però, il suo valore è aumentato vertiginosamente e il club potrebbe aver cambiato idea. La Juventus pensa al ritorno di Kayode. Si tratta di Michael Kayode, esterno destro che ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Juventus si è pentita, lo riportano a casa dopo 6 anni e 30 milioni

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