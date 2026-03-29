La Gym Club 22 ha conquistato numerose medaglie durante il Campionato di ginnastica ritmica, disputato il 21 e 22 marzo, nella fase regionale del Campionato Gri. L’evento si è svolto in Abruzzo e ha visto le atlete della società ottenere risultati di rilievo, confermando la qualità del movimento ginnico locale. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e atlete provenienti dalla regione.

Trionfo della Gym Club 22 alla prova regionale del Campionato Gri (Ginnastica ritmica italiana), un evento che ha confermato l’altissimo livello tecnico del movimento abruzzese. Nel weekend del 21 e 22 marzo al Palaroma si è svolta la manifestazione organizzata magistralmente da Noemi Iezzi e Alice Campili dell’associazione Asd Luna e a brillare sotto i riflettori è stata la delegazione della Asd Gym Club 22. Accompagnate a bordo pedana dalla tecnica Veronica D’Onofrio, le ginnaste hanno regalato prestazioni di altissimo profilo, portando a casa un bottino straordinario di ben 9 trofei. Ad aprire le danze è stata la piccolissima Alisia Pomilio che, nella categoria Giovanissime, ha incantato il pubblico e la giuria dando prova di tutto il suo talento e di una maturità sportiva sorprendente per la sua età. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La Gym Club 22 trionfa al Campionato di ginnastica ritmica del 21 e 22 marzo: pioggia di medaglie

Articoli correlati

Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica: grandi soddisfazioni ai colori dell’Asd Gym Club 22Per la ginnasta Carola Turli un prestigioso argento al cerchio e una straordinaria vittoria alla palla, esercizio che le è valso il titolo di...

Ginnastica ritmica. RitMix, inizio stagione da urlo. Pioggia di medaglie a Rio SalicetoDopo un eccellente 2025 che ha regalato anche quattro medaglie agli Italiani di ginnastica ritmica dello scorso maggio a Lignano Sabbiadoro, la...

Una raccolta di contenuti su Gym Club

Discussioni sull' argomento Lo Sport della Mente: serate di Dama a Villanova; Sta per aprire il nuovo club David Lloyd alle porte di Monza con palestre, spa e piscine: si assumono 100 persone; URC, Zebre e Benetton su Sky; Pallavolo, netta vittoria per il Club Arezzo: 3-0 su Massa Carrara.

Chieti, Gym Club 22 brilla tra gare nazionali e regionaliWeekend ricco di gare per l'associazione Gym Club 22 di Chieti. Sabato 26 aprile a Padova si è svolto il campionato nazionale di squadra Gold (Fgi). Rebecca Coletti, classe 2014, al suo debutto in un ... chietitoday.it

Volete anche voi un addominale gagliardo Vertigo Gym Club il tuo Fitness Club Esclusivo a Verona! Chiama ora 351 973 0359 Piazza Renato Simoni, 10, 37122 Verona VR - facebook.com facebook