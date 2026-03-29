Le tensioni nel Mar Rosso si intensificano con gli attacchi degli Huthi contro Israele, che potrebbero coinvolgere la Marina italiana nella protezione delle navi. Nel frattempo, una base statunitense è stata colpita da un bombardamento proveniente dall’Iran, aumentando il rischio di escalation militare nella regione.

Finora, l’entrata in guerra degli Huthi a fianco dell’Iran si è tradotta in un razzo scagliato verso Israele; una provocazione alla quale Tel Aviv e gli americani non hanno nemmeno risposto. Ma la minaccia dei ribelli yemeniti si proietta subito sull’altro Stretto strategico, dopo quello di Hormuz, chiuso dai pasdaran: Bab el-Mandeb. Un braccio di mare lungo 50 chilometri e largo massimo 26, da cui transita quasi il 12% del commercio mondiale marittimo di petrolio. È un passaggio che, sulla direttrice che porta al canale di Suez e quindi al Mediterraneo, insiste sul Mar Rosso già presidiato dalle navi Usa e dalla missione europea Aspides. Le... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La guerra arriva nel Mar Rosso. L’Italia rischia di dover sparare

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