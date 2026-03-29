La giudice Natalia Ceccarelli si è dimessa dal direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati, annunciando la decisione attraverso una nota ufficiale. Nella comunicazione, ha espresso un’eccezionale critica nei confronti della gestione dei vertici dell’associazione. La decisione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive.

La giudice Natalia Ceccarelli si è dimessa dal direttivo Anm pronunciando un severo attacco ai vertici dell’associazione “Preannuncio oggi la mia volontà di rassegnare le dimissoni dal comitato direttivo centrale dell’Anm. Formalizzerò nei prossimi giorni tale decisone. È diventata per me intollerabile la permanenza in un’associazione che ha smarrito il senso della sua finalità rappresentativa, di tutte le idealità che ispirano l’essere magistrato. Il danno di immagine prodotta da questa campagna referendaria nella eterogenesi dei fini di questa riforma è ormai irreversibile e di esso pagheranno le spese le generazioni future di magistrati.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La giudice Ceccarelli si dimette dal direttivo dell’Anm: le motivazioni

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