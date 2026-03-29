Lunedì 30 marzo alle 18,30 si svolgerà la cerimonia di scopertura della targa commemorativa dedicata a Pier Carlo Ferrari presso il palazzetto dello sport “Stefano Dal Lago” di Novara. La manifestazione coinvolgerà le autorità locali e il pubblico, che si riuniranno per rendere omaggio alla figura ricordata attraverso questa iniziativa. L’evento si terrà nel contesto della curva dello stadio intitolata a Ferrari.

Lunedì 30 marzo, alle ore 18,30, presso il palazzetto dello sport “Stefano Dal Lago” di Novara, si terrà la cerimonia di scopertura della targa commemorativa dedicata a Pier Carlo Ferrari, già annunciata nei mesi scorsi. La curva dell’impianto verrà ufficialmente intitolata al campione, simbolo della storia dell’Hockey Novara. All’evento parteciperanno la nazionale italiana di hockey su pista e la famiglia Ferrari, a testimonianza dell’importanza della figura di Pier Carlo per la città e per tutto il movimento hockeistico. La cerimonia sarà seguita da un allenamento congiunto tra la nazionale italiana e l’azzurra Hockey Novara, un’occasione unica per coniugare ricordo, sport e formazione dei giovani atleti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - La curva del Palazzetto intitolata a Pier Carlo Ferrari: la cerimonia lunedì alle 18,30

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