La Consar si arrende alla forza e alla qualità della capolista e chiude la stagione regolare al quarto posto

La Consar Ravenna conclude la stagione regolare del campionato di A2 con una sconfitta contro la capolista Abba Pineto. La partita si è giocata al Pala De Andrè, che ha registrato oltre 1800 spettatori, un’affluenza superiore a quella di altri incontri recenti. La squadra ospite ha mostrato la propria superiorità tecnica e ha conquistato la vittoria, permettendosi di chiudere al quarto posto in classifica.

La squadra di Valentini interrompe la sua striscia positiva di quattro successi, termina al quarto posto e domenica 12 aprile inizierà i quarti di finale dei playoff affrontando la Virtus Aversa La Consar Ravenna chiude la regular season del campionato di A2 con una sconfitta contro la capolista Abba Pineto che, in un Pala De Andrè tornato a offrire un colpo d’occhio come da anni non si vedeva (oltre 1800 le presenze), fa valere la sua forza e la sua qualità tecnica e legittima il primato con la sesta vittoria consecutiva, la ventesima in campionato. La squadra di Valentini interrompe la sua striscia positiva di quattro successi, termina al quarto posto e domenica 12 aprile inizierà i quarti di finale dei playoff affrontando la Virtus Aversa, quinta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La Consar si arrende alla forza e alla qualità della capolista e chiude la stagione regolare al quarto posto Articoli correlati Tennistavolo Stagione disastrosa per la compagine apuana che si arena in riva al Mincio. La posizione in classifica resta critica. L’Apuania si arrende alla capolista BagnolesePronostico rispettato in riva al Mincio dove l’Apuania Tennistavolo non riesce nell’impresa di battere la capolista Bagnolese e nella seconda... Fabregas applaude i suoi, i lariani restano al quarto posto. Il Como ha fatto il salto di qualità: "La classifica? Si guarda alla fine»La vittoria del Como a Cagliari ha dato la possibilità ai lariani, di giocarsi una sfida per la Champions, domenica al Sinigaglia contro la Roma. Tutto quello che riguarda La Consar si arrende alla forza e alla... Temi più discussi: Prova d’orchestra della Consar: batte Prata e la raggiunge in classifica; La Consar sbanca Fano al tie-break ma quel punticino pesa tantissimo (2-3); CALCIO A 5: Semifinale di coppa, il Benevento batte Cesena; Tinet in caduta libera, Pineto nuova capolista. La Consar espugna Catania: aggancia Brescia e si porta a tre punti dal duo di testaOttima prestazione della formazione ravennate che, perso il primo set ai vantaggi, prende il sopravvento sullo Sviluppo Sud e domina gli altri tre set ... today.it La Consar vince in Sicilia e si regala due big match al Pala De AndréCon una prestazione di alto livello tecnico e agonistico, la Consar espugna il PalaCatania, ritrova il successo in trasferta e aggancia Brescia al terzo ... ravennaedintorni.it Non poteva esserci partita più bella da giocare e da vivere sugli spalti nell’ultima giornata di regular season del campionato di A2: la Consar Ravenna affronta domani pomeriggio alle 18 al Pala De Andrè la capolista Abba Pineto. Il capitano Riccardo Goi che - facebook.com facebook