La certificazione unica 2026 non è arrivata ecco cosa fare tempestivamente

La certificazione unica 2026 non è ancora disponibile e la scadenza del 16 marzo 2026 per la consegna è passata. Chi doveva riceverla e non l’ha ancora ottenuta deve verificare la propria posizione e adottare le eventuali misure necessarie. Le modalità di richiesta e consegna variano in base alla tipologia di lavoratore o contribuente coinvolto.

La scadenza del 16 marzo 2026 per la consegna della certificazione unica (Cu) è ormai trascorsa. Se il tuo datore di lavoro o l’ente previdenziale non ha ancora provveduto all’invio, è fondamentale attivarsi subito: il possesso di questo documento è infatti il presupposto indispensabile per una dichiarazione dei redditi corretta e senza intoppi. Fortunatamente, l’omissione da parte del sostituto d’imposta non blocca il contribuente. Esistono diversi canali ufficiali per recuperare la Cu in totale autonomia, garantendo la continuità degli adempimenti fiscali. Dalla consultazione del Cassetto Fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate all’accesso alle procedure telematiche dell’Inps, scopriamo insieme come ottenere il documento e quali sono le azioni di sollecito e le tutele previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La certificazione unica 2026 non è arrivata, ecco cosa fare tempestivamente Articoli correlati E’ pronta la Certificazione Unica 2026: chi la riceve, quando, dettagli e cosa fareUna delle tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) è il rilascio... Certificazione unica: cos’è, come si legge e cosa fare se ci sono erroriManca poco più di una settimana alla ricezione, da parte di lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati - oltre che dei pensionati da parte ma... Contenuti utili per approfondire certificazione unica Temi più discussi: Certificazione unica 2026; Come scaricare la Certificazione Unica 2026 del servizio civile; Certificazione Unica INPS 2026: ecco come ottenerla e perché ti serve; Servizio civile universale, per i volontari on line la Certificazione unica 2026. E’ pronta la Certificazione Unica 2026: chi la riceve, quando, dettagli e cosa fareUna delle tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) è il rilascio ai ... leggioggi.it Come scaricare la Certificazione Unica 2026 sul sito Inps e dove si trovaGuida ai passaggi per ottenere il modello CU 2026 dal portale MyInps o tramite App. Ecco come scaricare il documento e dove trovarlo ... quifinanza.it Stipendi NoiPA: Cambia il Cedolino con la Certificazione Unica 2026 (Redditi 2025) Link al primo commento TuttoLavoro24.it - facebook.com facebook È disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Come accedervi: rb.gy/serlrd Inps Comunica x.com