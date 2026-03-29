La cava in attesa di García Plaza

La cava è in attesa di García Plaza. La squadra di calcio del Siviglia ha osservato un fine settimana di riposo, ad eccezione di otto giocatori internazionali. Domani i giocatori torneranno ad allenarsi alle 10:00 presso la città sportiva, secondo quanto riportato dalla redazione di JustCalcio.com. La partita della serie ALiga è prevista per il 2026, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul momento specifico.

2026-03-29 09:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: I giocatori del Siviglia riposati questo fine settimana -tranne gli otto internazionali- e Domani Torneranno al lavoro 10:00 nel città sportiva. Tra una settimana la squadra gareggerà nella prima delle nove finali che ci aspetta per garantire la permanenza. Luis García Plaza debutterà come caposquadra nella visita a Oviedo dopo il licenziamento di Matías Almeyda. L’allenatore del Real Madrid lo ha già detto nella sua presentazione ai media tutti i giocatori iniziano da zero E? vuole vederli tutti. E questo include la cava. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Henry Garcia minaccia di fermare il match se Ryan Garcia sarà in difficoltàLa gestione della sicurezza durante incontri di alto livello resta una componente cruciale della carriera di un pugile, dove competizione e tutela... Cava Santa Barbara, lavori iniziati. L’opera attesa da trent’anni: "Diventerà un’oasi naturalistica"L’opera è attesa da trent’anni e l’altro giorno, finalmente, l’avviso: "Lavori iniziati", è partita la riqualificazione della cava Santa Barbara ad...