La Cassazione annulla A 12 anni dall’assassinio ancora nessun colpevole

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza relativa a un procedimento penale e ha disposto un nuovo processo presso un’altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze. La decisione riguarda un caso di omicidio avvenuto dodici anni fa, di cui ancora non sono stati identificati i responsabili. La ripresa del procedimento è stata decisa senza indicare i motivi specifici della sentenza annullata.

"Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze". A quasi 12 anni dall’omicio di Giancarlo Sartini, 53 anni, ucciso nella sua abitazione a Chiaravalle, rimane ancora sospeso il giudizio per Nica Cornel, 31 anni, romeno e l’unico accusato del delitto avvenuto la notte tra il 26 e il 27 dicembre del 2014. Giovedì scorso la Corte di Cassazione ha accolto per la terza volta il ricorso presentato dalla difesa di Cornel, l’avvocato Simeone Sardella, annullando con rinvio la terza condanna del processo di Appello ter dopo che l’imputato era stato assolto in primo grado dal tribunale di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cassazione annulla. A 12 anni dall’assassinio ancora nessun colpevole Articoli correlati Leggi anche: Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo Omicidio Eletti: la Cassazione annulla ancora la sentenza sulla premeditazione, nuovo processo per MarcoSan Martino (Reggio Emilia), 18 febbraio 2026 - Marco Eletti dovrà affrontare un nuovo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello per il doppio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cassazione annulla Temi più discussi: La Cassazione annulla. A 12 anni dall’assassinio ancora nessun colpevole; La Cassazione annulla parzialmente la condanna a Pasquale Lino Siclari, ex patron di Aicon SpA; Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo; Ucciso in casa nell'Anconetano, la Cassazione annulla la condanna. La Cassazione annulla parzialmente la condanna a Pasquale Lino Siclari, ex patron di Aicon SpALa notizia è stata divulgata dalla stampa siciliana: la Corte di Cassazione ha in parte annullato la sentenza d’appello nei confronti di Pasquale Lino Siclari, ex patron di Aicon Spa. Disposto un nu ... pressmare.it Omicidio Sartini: la Cassazione annulla ancora la condannaI giudici hanno accolto per la terza volta il ricorso della difesa di Nica Cornel, unico imputato per il delitto che si consumò a Chiaravalle nel dicembre 2014 ... rainews.it veratv.it/articoli/id-78981/ucciso-in-casa-a-chiaravalle-cassazione-annulla-condanna-a-18-anni-per-cornel - facebook.com facebook Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo x.com