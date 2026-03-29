A vent’anni dall’avvio della cosiddetta “Pratown”, la città toscana si trova al centro di questioni legate alla criminalità organizzata, allo sfruttamento del lavoro e ai conflitti sociali. Questi temi rappresentano aspetti chiave per analizzare la situazione attuale della città, dove le dinamiche interne si intrecciano con problematiche di natura legale e sociale.

Criminalità organizzata, sfruttamento del lavoro, conflitti sociali sono temi centrali per capire cosa sta diventando Prato. La presenza della criminalità cinese, lo sfruttamento, la tratta dei nuovi schiavi, le battaglie sindacali, i processi giudiziari non sono episodi isolati. Questo libro è nato per provare a raccontare quello che da mesi sta accadendo a Prato senza fare sconti a nessuno, mettendo in fila fatti, responsabilità e silenzi. E’ così che Jonathan Targetti ha presentato al Garibaldi (in una buona cornice di pubblico) il proprio libro "Pratown – Nella capitale cinese d’Italia", edito da Il Millimetro. La presentazione del testo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La capitale cinese d’Italia . Venti anni di "Pratown"

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