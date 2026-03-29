La campagna furto di verità Brutta strada non è la mia

Un membro del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha annunciato l'intenzione di dimettersi. La comunicazione arriva in un momento di tensione interna, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre restano da chiarire le circostanze che hanno portato a questa scelta.

«Preannuncio la mia volontà di rassegnare le dimissioni dal Comitato direttivo centrale dell'Anm». È la frase di esordio del discorso tenuto da Natalia Ceccarelli, magistrato, esponente di «Articolo Centouno» che si era schierata per il Sì al referendum e - alla riunione del Comitato direttivo centrale della associazione nazionale dei magistrati - ha annunciato la sua decisione di lasciare i vertici dell'Anm. Un discorso duro che non ha fatto sconti a nessuno e ha accusato il fronte dei colleghi che si è organizzato e apertamente schierati per il «No». per la categoria. «Nessun cittadino - dice alla platea che nelle stesse ore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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