Il 12 agosto 2000, un sottomarino nucleare russo affondò nel Mare di Barents, causando la morte di tutte le 118 persone a bordo. Due esplosioni furono rilevate nelle ore successive, portando a un grave incidente che attirò l’attenzione internazionale. La vicenda rimane uno dei più gravi incidenti navali della Russia nel settore militare.

Il 12 agosto 2000, un sottomarino nucleare russo si inabissò nel Mare di Barents portando alla morte tutti i 118 membri dell’equipaggio. Questo disastro avvenne pochi mesi dopo l’insediamento di Vladimir Putin come presidente e divenne il primo grande test per la sua leadership. L’incidente fu causato dall’esplosione di un siluro di addestramento all’interno del Kursk, seguita da una seconda detonazione molto più potente che distrusse lo scafo. La gestione della crisi da parte delle autorità russe fu caratterizzata da negazione, ritardi nelle operazioni di soccorso e mancanza di trasparenza verso le famiglie delle vittime. L’Incidente: Due Esplosioni e la Fine Immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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