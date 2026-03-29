Le ultime notizie riguardano un possibile ritorno di un attaccante francese alla Juventus durante la prossima sessione di mercato estiva. Le trattative sono ancora in corso e diverse opzioni sono state prese in considerazione per rendere possibile questa operazione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti, ma l'interesse sulla vicenda rimane vivo.

Kolo Muani Juve, le ultime indiscrezioni svelano la suggestiva idea per riportare il fuoriclasse francese in maglia bianconera durante l’estate. Il mercato offensivo dei bianconeri si accende improvvisamente in vista della prossima delicata stagione sportiva. Secondo le indiscrezioni diffuse dalla Gazzetta, prende quota la suggestiva pista legata a Randal Kolo Muani. Il centravanti francese è infatti in procinto di rientrare ufficialmente al Paris Saint-Germain dopo aver brillantemente concluso il prestito al Tottenham. Nonostante le molteplici e ricche sirene internazionali, il ragazzo strizza l’occhio in maniera evidente a un clamoroso ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, non tramonta l’idea di un ritorno: gli scenari e le opzioni sul tavolo per far sì che l’affare possa concretizzarsi

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