KKR e Superstruct | il capitale militare invade i festival musicali

Il settore musicale si trova sotto i riflettori a causa dell’ingresso di un importante fondo di investimento in una società attiva negli eventi musicali. Questa operazione ha suscitato attenzione perché il fondo ha collegamenti con l’industria militare e con enti politici di un paese del Medio Oriente. La notizia ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza di interessi militari e politici nel mondo dello spettacolo.

Il mondo della musica si trova in una posizione critica mentre il fondo KKR, recentemente entrato nel capitale di Superstruct, viene messo sotto la lente d’ingrandimento per i suoi legami con l’industria militare e politica israeliana. La tensione tra attivismo digitale e realtà geopolitica sta ridefinendo le scelte dei grandi festival come Sónar e Field Day. L’acquisto del gigante dell’intrattenimento da parte di un colosso finanziario ha innescato un dibattito acceso sulla legittimità degli eventi musicali in un contesto di conflitto armato. Mentre alcuni organizzatori cercano posizioni di equilibrio, altri scelgono il boicottaggio totale, creando una frattura profonda all’interno della scena musicale europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KKR e Superstruct: il capitale militare invade i festival musicali Articoli correlati Il capoluogo delle Marche invade Roma per l'audizione al Ministero: «Vogliamo diventare Capitale della cultura»dal nostro inviato ROMA - Sono quasi le 9 e sull’uscio del Ministero della Cultura c’è solo la festante e sparuta delegazione di Anagni, pronta a... I festival musicali indipendenti italiani riscrivono il significato della dimensione liveI festival musicali indipendenti italiani stanno riscoprendo una rinnovata consapevolezza del valore dell’incontro.