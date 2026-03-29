kings league terza vittoria consecutiva per i circus

I Circus ottengono la terza vittoria di fila nella Kings League battendo i Gear 7, che attraversano un momento difficile con quattro sconfitte consecutive. La partita si è giocata a Milano e vede la squadra legata all'Hellas Verona consolidare il proprio rendimento, mentre i Gear 7 non riescono a interrompere il ciclo negativo.

Milano, 29 marzo 2026 – I Circus vincono e convincono contro i Gear 7 in piena crisi. La squadra convenzionata con l' Hellas Verona è alla terza vittoria consecutiva mentre i Pirati devono registrare il quarto ko di fila. Al momento i Gear 7 hanno vinto solamente all'esordio contro i Caesar, per il resto solo sconfitte. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1 minuto, per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Al 5', i Gear 7 passano in vantaggio con una conclusione dalla distanza di Panarello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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