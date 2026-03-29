Kings League calendario della sesta giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Il 30 marzo 2026 si svolgerà la sesta giornata dello Split 2 della Kings League Italia alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La giornata prevede diversi incontri, con gli orari ufficiali disponibili e la possibilità di seguire i risultati in tempo reale. L’evento vedrà in campo le squadre partecipanti, con i dettagli sugli orari e le modalità di visione degli incontri.

Lunedì 30 marzo 2026 la Kings League Italia torna alla Fonzies Arena di Cologno Monzese per la sesta giornata dello Split 2. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì 25, che ha ribaltato la vetta con gli Stallions di Blur in testa alla classifica, si torna al ritmo consueto del lunedì. Sei partite a partire dalle 17:00: ecco il calendario completo, gli orari ufficiali e dove seguire i risultati live. Siamo già oltre la metà dello Split 2 e la corsa ai playoff si fa sempre più serrata. Ogni punto conta, ogni partita può stravolgere la classifica. Indice. Classifica aggiornata: la situazione prima della sesta giornata. Kings League calendario sesta giornata: orari e partite del 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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