Kimi Antonelli, pilota italiano di 19 anni della Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina. La sua esultanza a Suzuka ha attirato l'attenzione, e dopo il successo ha omaggiato qualcuno sul podio. Con questa vittoria, Antonelli si è posizionato in testa alla classifica piloti del Mondiale 2026.

Kimi Antonelli continua il suo incredibile inizio di stagione in Formula 1. Il 19enne pilota italiano della Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina e balzando in testa alla classifica piloti del Mondiale 2026.Partito dalla pole position, Antonelli ha commesso l’ennesimo errore in partenza ed è scivolato fino al sesto posto nelle prime curve. La rimonta è stata favorita dall’incidente di Ollie Bearman, che ha fatto entrare la safety car proprio dopo il pit stop di George Russell. Il compagno di squadra britannico, che era al comando, si è ritrovato così dietro e non è più riuscito a risalire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli, la strana esultanza a Suzuka: chi omaggia dopo la vittoria

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