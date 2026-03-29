Dopo aver conquistato il suo secondo successo nel campionato mondiale di Formula 1, seguendo la vittoria in Cina, Kimi Antonelli ha commentato la sua gara al termine del GP del Giappone. Ha affermato di aver scritto a un altro pilota e ha spiegato che durante la finale sarà in viaggio, senza entrare nei dettagli. Ha anche valutato con un 9 un errore commesso in partenza.

Dopo la vittoria al GP del Giappone, secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello in Cina, Kimi Antonelli ha anlizzato così la sua gara: "Mi dò un 9 per quell'errore in partenza". Poi ha voluto augurare buona fortuna a Jannik Sinner, impegnato questa sera nella finale del Miami Open contro Lehecka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Ho scritto a Sinner, durante la finale sarò in viaggio ma..."

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