Dopo aver ottenuto la vittoria nel Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli si è confermato vincendo anche in Giappone, mantenendo la testa del campionato mondiale. La sua carriera ha visto progressi che vanno oltre le competizioni, come lui stesso ha raccontato, imparando anche a fare la lavatrice. La sua presenza nel mondo delle corse è stata segnata da risultati importanti e da un percorso in continua crescita.

Dopo il Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli vince anche in Giappone, è in testa al Mondiale. Il pilota italiano, intervistato da Repubblica alla vigilia del Gran Premio aveva sottolineato l’importanza di non perdere la concentrazione «Perché dopo il successo di Shanghai non volevo assolutamente abbassare la guardia, avevo un po’ il timore, sapevo che sarebbe bastato un attimo per farsi trasportare dal momento e perdere il focus». Kimi è riuscito nel suo intento. È il suo momento magico dal momento che a Suzuka ha bissato il trionfo in Cina e con la vittoria in Giappone si è preso anche la testa della classifica iridata, sorpassando George Russell che ha chiuso soltanto quarto, preceduto anche dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Ferrari di Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kimi Antonelli: «Ho imparato anche a fare la lavatrice» (Repubblica)

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