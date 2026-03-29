Dopo la vittoria in Cina, un giovane talento riceve un regalo speciale e viene descritto come un ragazzo unico e umile. La sua passione per il motorsport si manifesta anche attraverso dettagli che vanno oltre gli aspetti tecnici come bulloni, resina o pellicole sottili. La sua dedizione si traduce in un modellino in scala che riesce a suscitare emozioni, rappresentando un frammento di realtà.

Sabato scorso a Bologna, Nicolò Furicchia, studente universitario di Economia, ha vissuto uno di quei momenti che ogni appassionato sogna. E ce lo ha raccontato Non è solo questione di bulloni, resina o pellicole millimetriche. È questione di passione pura, quella che trasforma un modellino in scala in un frammento di realtà capace di emozionare. Sabato scorso a Bologna, Nicolò Furicchia, 22 anni di Ferrara, studente universitario in Economia, ha vissuto uno di quei momenti che ogni appassionato sogna: consegnare al giovane talento F1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli, il modellino della sua prima macchina stradale, una Mercedes-Amg GT 63. Possiamo definirla una vera e propria opera d’arte che ha sicuramente incantato il pilota. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Kimi Antonelli, dopo la vittoria in Cina arriva un regalo speciale: "È un ragazzo unico e umile"

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