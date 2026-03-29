Khamenei ringrazia il popolo iracheno per il sostegno all' Iran

Il leader supremo iraniano ha inviato un messaggio di ringraziamento al popolo e alla leadership religiosa irachena, riconoscendo il loro sostegno all’Iran durante un periodo di aggressione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del messaggio o sulle modalità di comunicazione. La dichiarazione si concentra esclusivamente sulla gratitudine rivolta agli interlocutori iracheni.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, in un messaggio ha voluto ringraziare il popolo iracheno e la leadership religiosa del Paese per il loro sostegno all'Iran "di fronte all'aggressione". Lo riferiscono media statali iraniani. Secondo West Asia News Agency, il messaggio è stato consegnato da Mohammad Ale Sadegh, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran a Baghdad, allo sceicco Hammam Hamoudi, capo del Consiglio supremo islamico dell'Iraq. Il comandante della Marina militare iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, ha minacciato di lanciare missili contro la portaerei Uss Abraham Lincoln se entrerà in quello che ha descritto come "raggio d'azione" di Teheran. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Khamenei ringrazia il popolo iracheno per il sostegno all'Iran Articoli correlati Leggi anche: Iran, le attiviste in Italia: «Il popolo è in rivolta, Khamenei va cacciato» Il dramma in Iran: anche a Ravenna la manifestazione a sostegno del popolo persianoLa rete “La Via Maestra” organizza per sabato 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione a sostegno dell’Iran in... Una selezione di notizie su Khamenei ringrazia Iran, il video del popolo pro-regime che acclama la nuova guida suprema Mojtaba KhameneiNella giornata di ieri, migliaia di persone pro-regime sono scese in piazza a Teheran per il giuramento di fedeltà alla nuova guida suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, scelto come ... blitzquotidiano.it Un'effigie di Mojtaba Khamenei portata in strada a Teheran. Credit: Arezoo/MEI/SIPA / AGFLa nuova Guida Suprema della Rivoluzione in Iran, Mojtaba Khamenei, ha proclamato oggi la presunta vittoria della Repubblica islamica nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Attualmente, grazi ... tpi.it