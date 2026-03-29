Kevin Schwantz osserva che Marquez è ancora infortunate prima del Gran Premio degli Stati Uniti

Prima del Gran Premio degli Stati Uniti, si è parlato delle condizioni fisiche di Marc Marquez, che continua a essere influenzato da problemi di infortunio. Kevin Schwantz ha commentato che il pilota rimane infortunato, evidenziando le difficoltà che incontra nel recupero. La presenza di Marquez in gara è stata oggetto di discussione, considerando le sue condizioni fisiche attuali.

"> Marc Marquez: Un Ritorno Difficile dopo l’Infortunio. Nonostante mesi di riabilitazione, Kevin Schwantz continua a notare un Marc Marquez in difficoltà. L’infortunio alla spalla subito lo scorso anno sembra avere effetti ben visibili. La stagione 2025 è partita con molte sfide per il campione spagnolo, culminate in un brutto incidente con Marco Bezzecchi a Mandalika, che ha costretto Marquez a chiudere anzitempo il suo campionato. Durante la sua ripresa, le conseguenze dell’infortunio si sono manifestate chiaramente. A Buriram, in Thailandia, Marquez ha fatto fatica a indossare i guanti prima di ritirarsi a causa di un problema con il cerchione posteriore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kevin Schwantz osserva che Marquez è ancora infortunate prima del Gran Premio degli Stati Uniti. Articoli correlati Leggi anche: Acosta guida la FP1 del GP degli Stati Uniti mentre Marquez si allontana da un incidente. MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Stati Uniti Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8Tutto sul weekend in Texas tra prove, qualifiche, Sprint e gara con la telecronaca Sky.