Nel procedimento giudiziario relativo al caso keu, i vertici di due aziende sono stati prosciolti. In particolare, i rappresentanti di Chimet e Tca sono stati completamente assolti, lasciando il procedimento legale già durante la fase preliminare. La decisione cambia il quadro giudiziario e definisce in modo netto il ruolo delle due società coinvolte.

Si ridisegna il perimetro giudiziario del caso keu: sul fronte aretino, spicca la piena assoluzione di Chimet e Tca, i cui rappresentanti sono usciti definitivamente dal procedimento già nella fase dell’udienza preliminare. Il giudice ha pronunciato le formule più ampie previste dall’ordinamento escludendo qualsiasi responsabilità in relazione alle ipotesi di reato contestate. Le società erano finita sotto indagine per il conferimento di rifiuti all’impianto Lerose di Bucine, ma la ricostruzione accusatoria non ha retto al vaglio del giudizio abbreviato, scelto dalla difesa proprio per ottenere una decisione nel merito in tempi rapidi. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Keu, svolta al processo. Prosciolti i vertici di Chimet e Tca

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