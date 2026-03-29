Kehl | 750 evacuati mentre il K Club diviene un inferno di fiamme

Nella notte tra ieri e oggi, alle 3:45, un incendio ha interessato il tetto del K Club a Kehl, in Germania. L'incendio ha causato l'evacuazione di circa 750 persone presenti nell'edificio. Le fiamme sono divampate improvvisamente, provocando una vasta attività dei vigili del fuoco e interventi di emergenza nella zona.

Un’esplosione di fiamme ha inghiottito il tetto del K Club a Kehl, nella Germania sud-occidentale, alle 3:45 di questa notte. Settecentocinquanta persone sono state evacuate in sicurezza mentre l’edificio bruciava, con solo tre feriti che hanno richiesto cure mediche. La scena è stata descritta come un inferno vivente, dove le lingue di fuoco divoravano la struttura, richiamando terribili ricordi storici pur con un esito finale fortunato per i presenti. L’incendio si è propagato rapidamente attraverso tutto l’immobile, costringendo il personale a gestire una situazione critica con annunci multilingue in tedesco, francese e inglese. L’inferno notturno sul confine tra due nazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kehl: 750 evacuati mentre il K Club diviene un inferno di fiamme Articoli correlati Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiammeDiverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i... “Avevano i capelli in fiamme”. Rogo in una discoteca, all’interno 750 personeUna notte che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo per centinaia di persone.