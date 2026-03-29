Kean al Milan la chiave è Leao | tutti i dettagli

Il futuro di Moise Kean al momento non è ancora definito, ma si parla di un possibile trasferimento al Milan. La trattativa sembra dipendere anche dalla disponibilità di Leao, considerato un elemento chiave per la squadra rossonera. Al momento non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi tra le parti coinvolte.

Novità importantissima per quel che riguarda il futuro di Moise Kean: un suo trasferimento al Milan non appare impossibile. Ha realizzato la rete del definitivo 2-0 al minuto 80 che ha permesso all’Italia di superare l’Irlanda del Nord e di accedere alla finale playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Moise Kean sta confermando di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione e il suo nome continua ad essere accostato con una certa insistenza al Milan in vista della prossima stagione. Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it All’interno del contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2029 è presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, pagabile in una sola soluzione per acquistarlo tra l’1 e il 15 luglio 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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