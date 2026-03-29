Kate Middleton e il Principe William non sono stati visti in pubblico nelle ultime settimane. Non hanno preso parte a eventi ufficiali o incontri pubblici, e finora non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla loro assenza. La loro mancanza di apparizioni pubbliche ha attirato l’attenzione dei media, mentre non sono stati annunciati motivi o programmi alternativi.

Chi si aspettava di vedere Kate Middleton e William tagliare nastri o presenziare a gala blindati in queste settimane rimarrà deluso. Anzi, farebbe bene a mettersi l’anima in pace, perché passerà molto, molto tempo prima che qualcuno riveda i Principi del Galles sotto i riflettori. La coppia Reale è ufficialmente entrata in modalità “ghosting” istituzionale, e sebbene a Palazzo si cerchi di mantenere il consueto aplomb, le ragioni dietro questa sparizione stanno facendo mormorare non poco gli addetti ai lavori. Kate Middleton, il pretesto delle vacanze scolastiche. La versione ufficiale, quella che circola praticamente da anni, punta tutto sul calendario scolastico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton e il Principe William spariti dai radar: il motivo della lunga assenza

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