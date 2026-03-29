Durante l'amichevole tra Colombia e Francia, il difensore della Juventus è stato coinvolto nell'azione del secondo gol della squadra francese. In quella circostanza, ha partecipato attivamente alla manovra che ha portato alla rete, confermando la sua presenza in campo. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione sul suo contributo durante il match amichevole.

Kalulu protagonista in Colombia Francia. Il difensore della Juve è entrato nell’azione del secondo gol dei transalpini. Ecco i dettagli. Il calcio internazionale torna a regalare spettacolo e grandi emozioni con una sfida di altissimo livello tecnico. In questo momento è in corso l’amichevole fra Colombia e Francia, un test fondamentale per entrambe le formazioni in vista dei prossimi impegni ufficiali. La gara si è sbloccata quasi subito grazie alla vivacità dei “Bleus”, capaci di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti di gioco. Dopo il gol del vantaggio siglato da Doué, che ha rotto gli equilibri portando il risultato sull’1-0, la formazione transalpina ha continuato a premere sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu subito protagonista in Colombia Francia: cosa ha fatto il difensore nell’amichevole. I dettagli

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