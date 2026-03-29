Juventus | Spalletti ha già tracciato la linea

Luciano Spalletti ha annunciato che, per l'estate 2026, la Juventus dovrà effettuare cambiamenti sostanziali, prevedendo una revisione di almeno due reparti della rosa. La strategia prevede una rivoluzione quasi totale in alcune zone della squadra, senza ulteriori dettagli sui nomi o i tempi specifici delle operazioni di mercato.

Luciano Spalletti ha tracciato la linea per l’estate 2026: la Juventus dovrà cambiare volto in modo significativo, con almeno due reparti che saranno quasi completamente rivoluzionati. Il tecnico toscano, vicinissimo al rinnovo biennale fino al 2028, ha già comunicato alla dirigenza quali sono i giocatori che non rientrano più nei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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