Juventus rinnovo Spalletti | si spinge per il 2+1

La dirigenza della Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto dell’allenatore Luciano Spalletti. Si sta negoziando un accordo che prevede un contratto di due anni più un’opzione per un ulteriore anno. Spalletti avrebbe manifestato apertura alla proposta. Michele De Biasis ha aggiornato su X circa lo stato della trattativa.

Juve, pressing per il rinnovo di Spalletti: si punta sul 2+1 e il tecnico sembra favorevole Michele De Biasis su X ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti. Secondo De Biasis, la Juventus sta lavorando con decisione per prolungare il contratto di Luciano Spalletti. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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