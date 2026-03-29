Juventus Ismael Koné | il Sassuolo fissa il prezzo

Il centrocampista Ismael Koné, che interessa alla Juventus per rinforzare il reparto mediano, è al centro di una trattativa tra il Sassuolo e i club interessati. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano ha stabilito il prezzo di vendita del giocatore. Al momento, non sono state rese note le cifre ufficiali né ulteriori dettagli sul trasferimento.

Ismael Koné è un profilo gradito alla Juventus per rinforzare la mediana. Gazzetta dello Sport riporta che il Sassuolo ha fissato il prezzo. L’indiscrezione di Schira Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse della Juventus e di altri club di Serie A per Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo classe 2002. “Ismael L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ismael Koné: il Sassuolo fissa il prezzo Articoli correlati Leggi anche: Inter, non solo Muharemovic: è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo Calciomercato Juve, per il centrocampo si pensa ad Ismael Koné del SassuoloNel piano di rinascita juventina che comincerà necessariamente con il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, si cominciano anche a gettare le... Aggiornamenti e notizie su Ismael Koné Temi più discussi: Juventus pronta a ringiovanire il centrocampo: occhi su Ismael Koné, il Sassuolo fissa il prezzo; Roma, per un Kone che va un altro potrebbe arrivare: occhi su Ismaël del Sassuolo; Juventus su Ismaël Koné: il talento canadese in rampa di lancio dopo il suo successo al Sassuolo; Calciomercato Roma, occhi su Ismael Koné: il Sassuolo spara alto, servono almeno 30 milioni. Juventus punta su Ismaël Koné: talento canadese pronto a sbarcare in Serie AJuventus punta su Ismaël Koné: talento canadese pronto a sbarcare in Serie A Recrutato durante il mercato estivo 2024 dal Watford, Ismaël Koné non è riuscito ... tuttojuve.com Juventus su Ismaël Koné: rinascita al Sassuolo e rimpianto OM, i bianconeri osservanoJuventus su Ismaël Koné: rinascita al Sassuolo e rimpianto OM, i bianconeri osservano Ismaël Koné torna protagonista sul mercato europeo. Dopo un’esperienza ... tuttojuve.com Occhio all'intreccio di mercato tra #Inter, #Roma e #Sassuolo Riguarda Manu #Koné ed Ismael Koné x.com Occhio all'intreccio di mercato tra Inter, Roma e Sassuolo Riguarda Manu Koné ed Ismael Koné - facebook.com facebook