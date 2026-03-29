Juventus | il Milan non molla Vlahovic

Il mercato calcistico è nuovamente al centro dell’attenzione per la vicenda di Dusan Vlahovic, con il Milan che ha manifestato interesse nonostante la discussione sul rinnovo con la Juventus sia in uno stadio avanzato. La trattativa tra il giocatore e il club torinese procede, mentre le pretendenti continuano a monitorare la situazione. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra gli addetti ai lavori.

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco sul mercato, anche se la trattativa per il rinnovo con la Juventus è in fase avanzata. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan non ha ancora rinunciato al grande sogno di portare il centravanti serbo a Milano. I rossoneri, nonostante le difficoltà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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