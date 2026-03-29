Juventus | David si riprende la scena

Durante le qualificazioni al Mondiale 2026, Jonathan David ha segnato due gol in una partita con la nazionale canadese, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il Canada, con il centravanti che si è distinto come protagonista sul campo. La sua doppietta ha permesso alla nazionale di ottenere un risultato importante in questo appuntamento qualificatorio.

Jonathan David ha vissuto una notte da protagonista con la maglia del Canada. Nella partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, il centravanti ha realizzato una doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di ottenere una vittoria importante. Il classe 2000, arrivato alla Juventus nell’estate 2025 con grandi aspettative, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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