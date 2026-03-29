juventus chi potrebbe partire in caso di mancata champions

In vista della prossima stagione, la Juventus si prepara a valutare le proprie strategie di mercato in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Romeo Agresti ha analizzato le potenziali conseguenze per la rosa, sottolineando quali giocatori potrebbero essere coinvolti in eventuali operazioni di mercato. La squadra si concentra sulla pianificazione, considerando diverse opzioni in base all'esito delle ultime partite di campionato.

Romeo Agresti ha fatto il punto sui possibili scenari di mercato in casa Juventus e i possibili esiti della corsa Champions. Il punto sul mercato della Juventus Romeo Agresti ha fatto il punto sui possibili scenari in casa Juventus e la corsa Champions. “Spalletti ha chiesto sei rinforzi in ruoli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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