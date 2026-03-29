Juventus | anticipazione della maglia rosa

La Juventus si appresta a presentare una nuova maglia di colore rosa, uno dei toni più rappresentativi del club nel corso degli anni. La scelta di questo colore viene annunciata come un’anticipazione senza ulteriori dettagli sul design o sulle motivazioni ufficiali. La squadra potrebbe indossarla nelle prossime partite o in eventi speciali, ma al momento non sono state comunicate date precise.

La Juventus sta per riportare in scena uno dei colori più iconici e storici della sua storia: il rosa. Secondo le prime anticipazioni trapelate in questi giorni, la maglia away per la stagione 202627 sarà dominata dal “true pink”, il classico rosa juventino delle origini, abbinato a inserti neri e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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