L'allenatore della squadra ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori. La firma del nuovo contratto dell’allenatore è prevista in una data prossima. La squadra si sta preparando per le prossime partite, mentre si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio interno.

. Giornata libera per i calciatori bianconeri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve usufruirà di una pausa dopo gli impegni recenti. In attesa del rientro dei 15 nazionali attualmente impegnati in giro per il mondo per le rispettive competizioni, Luciano Spalletti ha deciso di programmare per oggi un’intera giornata di riposo. Il gruppo, rimasto ridotto ai minimi termini, riprenderà ufficialmente gli allenamenti sul campo della Continassa a partire dalla giornata di domani. Nelle ultime sessioni, il mister ha lavorato in maniera molto intensa, aggregando costantemente diversi giovani prospetti provenienti dalla formazione Next Gen per compensare le assenze e mantenere alto il ritmo delle esercitazioni fisiche e tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, Spalletti concede un giorno di riposo alla squadra: ecco quando firmerà il rinnovo

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