Nel Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, terzo appuntamento del Motomondiale, la vittoria è stata conquistata da Marco Bezzecchi. Durante la gara, Jorge Martin ha dichiarato di aver sentito il bisogno di fermarsi perché il suo corpo chiedeva riposo, finendo così la sua partecipazione prima della fine. La corsa si è conclusa con questa vittoria, mentre altri piloti hanno continuato fino al traguardo.

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA di Austin, il romagnolo ha condotto una gara perfetta, prendendo subito la testa grazie all’errore di Acosta e costruendo un gap significativo rispetto agli avversari con una gestione ottima della gomma lungo i 20 giri. Il centauro dell’Aprilia vince la quinta gara consecutiva domenicale nella classe regina, la terza stagionale. Doppietta per il team veneto con Jorge Martin (+2.036) secondo dietro il compagno di squadra. Lo spagnolo vince il braccio di ferro con Acosta e si porta a casa il secondo podio in America dopo la splendida vittoria nella Sprint Race di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Alla fine non ne avevo più, il mio corpo chiedeva riposo”

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