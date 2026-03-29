Jasper Philipsen ha conquistato la vittoria nella Gand-Wevelgem, corsa ciclistica di un giorno in Belgio. La gara si è conclusa con una volata in cui Philipsen ha battuto gli avversari, dopo aver raggiunto Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell'ultimo chilometro. La corsa, nota anche come In Flanders Fields, si è disputata quest’anno con un percorso rinnovato.

Jasper Philipsen ha vinto in volata la Gand-Wevelgem (formalmente diventata In Flanders Fields da quest’anno), imponendosi di gran carriera dopo che il gruppo ha ripreso Mathieu van der Poel e Wout van Aert all’ultimo chilometro. Il vincitore ha analizzato la propria prestazione al termine della gara ai microfoni di Spazio Ciclismo: “ Era una corsa che inseguivo già da molto tempo, una classica che volevo vincere da anni ma che non ero mai riuscito a conquistare: oggi finalmente sono riuscito a conquistarla, nonostante abbia inseguito per tutta la giornata. Per noi come squadra è stato perfetto avere van der Poel davanti: avevamo la gara sotto controllo e lui poteva anche vincere in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasper Philipsen vince la Gand-Wevelgem: “Con van der Poel davanti non potevamo sbagliare”

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