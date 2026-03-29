Durante una partita giocata all’Hampden Park, il Giappone ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Scozia. Il gol decisivo è stato segnato da Junya Ito a meno di dieci minuti dalla fine dell’incontro. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con il risultato finale che ha premiato gli ospiti.

2026-03-28 21:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Junya Ito ha segnato l’unico gol della partita a meno di 10 minuti dalla fine, quando il Giappone ha vinto 1-0 sulla Scozia all’Hampden Park. Ito ha segnato con un bel finale all’84’ dopo che gli ospiti – che sono tra le prime 20 squadre al mondo – sono andati vicini in diverse occasioni. I padroni di casa hanno iniziato brillantemente entrambi i tempi, ma alla fine sono stati sconfitti da una squadra giapponese che ha dominato ampiamente estendendo la sua impressionante serie di risultati ad una sola sconfitta su 11. Per gli uomini di Steve Clarke è stato un utile punto di riferimento in vista della fase finale della Coppa del Mondo di quest’estate, dove la Scozia spera di uscire dal girone per la prima volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ito regala agli ospiti una vittoria di misura all’Hampden Park

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