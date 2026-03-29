Italia-Germania oggi in tv Mondiali curling 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 29 marzo alle 17.00, viene trasmessa in tv la partita tra l’Italia e la Germania ai Mondiali 2026 di curling. La sfida si svolge in un palazzetto dedicato alla competizione e sarà possibile seguirla anche in streaming. La partita rappresenta una delle tappe della fase a gironi del torneo mondiale di curling.

Oggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l’Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA) e aver incrociato Svezia e Cina nella seconda giornata di gare, la nostra Nazionale tornerà in scena per incrociare i tedeschi in quello che potrebbero essere uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 17.00 Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini dovranno vedersela con il quartetto teutonico guidato da Marc Muskatewitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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