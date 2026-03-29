Italia-Germania oggi in tv Mondiali curling 2026 | orario programma streaming

Oggi, domenica 29 marzo alle 17.00, viene trasmessa in tv la partita tra l’Italia e la Germania ai Mondiali 2026 di curling. La sfida si svolge in un palazzetto dedicato alla competizione e sarà possibile seguirla anche in streaming. La partita rappresenta una delle tappe della fase a gironi del torneo mondiale di curling.

Oggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l’Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA) e aver incrociato Svezia e Cina nella seconda giornata di gare, la nostra Nazionale tornerà in scena per incrociare i tedeschi in quello che potrebbero essere uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 17.00 Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini dovranno vedersela con il quartetto teutonico guidato da Marc Muskatewitz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Germania oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Tutti gli aggiornamenti su Italia Germania oggi in tv Mondiali... Discussioni sull' argomento Pari tra Italia e Germania a Caorle: 1-1 nel primo test match. Pasqual: Partita probante; A Caorle c'è Italia-Germania, doppia amichevole per gli azzurrini; Italia-Germania oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming; Il voto in Francia, Germania e Italia – Una analisi sulle difficoltà dei partiti nazionalisti. Italia-Germania oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook #Under16: 1-1 tra Italia e Germania a Caorle nel primo test match Pasqual: “Partita probante” figc.it/it/nazionali/n… #Azzurrini #VivoAzzurro x.com