Israele obiettivo Litani in Libano | tra risorse e ideologia

Israele ha annunciato il dispiegamento di ulteriori truppe terrestri nel Sud del Libano, proseguendo un’operazione iniziata nei primi giorni di marzo. La presenza militare si concentra nella regione al confine con il Libano, coinvolgendo risorse e strategie militari. La situazione rimane tesa, con il governo israeliano che prosegue le azioni sul territorio libanese.

Israele continua ad avanzare nel Sud del Libano, annunciando “il dispiegamento di ulteriori truppe di terra come parte di un’invasione iniziata nei primi giorni di marzo”. Un’operazione che – come dichiarato dal ministro della Difesa Israel Katz – punta a estendersi all’intera area a Sud del fiume Litani. L’obiettivo appare sempre più chiaro: preparare un’ occupazione di lungo periodo, svuotando una fascia di territorio di circa 20 chilometri dai suoi abitanti libanesi, ai quali è stato intimato di evacuare. L’ offensiva israeliana ha già prodotto conseguenze drammatiche: oltre un milione di sfollati e almeno 1.200 morti, secondo le stime più recenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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