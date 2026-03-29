Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme Tajani | Inaccettabile sdegnati con Tel Aviv
Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pizzaballa di entrare nella chiesa del Santo Sepolcro per partecipare alla messa della domenica delle Palme. La decisione ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti italiani, tra cui il ministro degli Esteri, che ha definito l’accaduto inaccettabile e ha espresso forte sdegno nei confronti di Tel Aviv.
(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, l’ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre insieme al Custode della Terra Santa, fra Francesco Ielpo, si facevano strada per celebrare la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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