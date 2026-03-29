Irene Grandi si racconta | il periodo buio e la distanza dalla musica

Durante la puntata di Canzonissima andata in onda ieri sera su Rai1, Irene Grandi ha parlato del suo periodo di assenza dalla televisione. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sul momento difficile che ha attraversato e sulle ragioni che l’hanno portata a distanziarsi dal mondo dello spettacolo. La sua testimonianza ha fatto emergere i motivi della lunga pausa dalla scena pubblica.

Nella puntata di Canzonissima andata in onda ieri 28 marzo su Rai1, Irene Grandi ha spiegato perché da parecchio tempo non appare più in televisione. La cantante ha ammesso di aver attraversato un periodo buio e difficile: “Dopo 15 anni di lavoro in cui era stato tutto bello non mi ritrovavo più. Vivevo un momento di smarrimento: come potevo essere vera se dovevo sempre recitare un personaggio? Allora ho avuto bisogno di riflettere e di allontanarmi dalla musica”. Irene Grandi ha spiegato di aver trovato conforto nella sua amica Benedetta: “Ho chiamato la mia amica in lacrime, lei mi ha sentita proprio disperata e in pochi minuti mi ha trovato un posto dove fuggire, dall’altra parte del mondo, dove lo yoga è uno stile di vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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