Iran WP | Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra

Il Pentagono sta pianificando possibili operazioni a terra in Iran che potrebbero durare diverse settimane. Le autorità militari stanno rafforzando le forze nella regione e valutando diverse strategie operative. La preparazione si inserisce in un contesto di tensioni in aumento tra gli Stati Uniti e l’Iran, senza tuttavia essere accompagnata da annunci ufficiali di un imminente intervento.

Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un’invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. “E’ il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. (ANSA) Shock and Wave. Il fallimento di una presunzione strategica e ideologica Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, WP: Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra Articoli correlati Leggi anche: Iran, colpiti gli studi della tv del Qatar a Teheran. Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra» – La diretta Leggi anche: Guerra nel golfo, la giornata. Wp: "Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra in Iran". Raid Usa su Hormuz US-Iran War News: No Sighs Of De-Escalation In West Asia War | Donald Trump News | War Updates Contenuti utili per approfondire Iran WP Pentagono si prepara a... Temi più discussi: Wp, Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran; Guerra in Medio Oriente: Wp, Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran | blue News; Wp, Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran; Iran, un mese di guerra: Il Pentagono si prepara a operazioni di terra. In campo gli Houthi, militari Usa feriti. Il Washington Post: Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran - LiveblogSi tratterebbe di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. Due potenti esplosioni hanno scosso il nord di Teheran nelle prime ore del mattino (ANSA) ... ansa.it Guerra Iran, il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran: lo rivela il Washington PostLa Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo ripo ... ilgazzettino.it Iran, i mediatori trattano per la riapertura di Hormuz. Wp: «Gli Usa si preparano a settimane di operazioni di terra» – La diretta x.com Guerra Iran, Teheran alza i toni: "i soldati Usa diventeranno cibo per gli squali" - facebook.com facebook