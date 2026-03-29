Iran un drone precipita nel centro di Baghdad | le immagini dalla capitale iraqena

Domenica mattina, un drone è caduto nel quartiere di Karrada, nel centro di Baghdad. Le immagini di quanto accaduto sono state diffuse dai residenti, che hanno mostrato le conseguenze dello schianto nell’area urbana. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi, mentre le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Domenica mattina, un drone è precipitato nel quartiere di Karrada, nel cuore della capitale iraqena Baghdad. Le forze di polizia e le squadre di soccorso sono accorse sul posto; non sono state segnalate vittime. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Si sono udite altre esplosioni in varie zone della capitale, mentre Israele continua la sua guerra contro l’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, un drone precipita nel centro di Baghdad: le immagini dalla capitale iraqena Articoli correlati Attacco all'Iran, le immagini del blackout nella capitale irachena BaghdadMercoledì il Ministero dell’Elettricità iracheno ha annunciato che la rete elettrica era “completamente chiusa in tutte le province irachene”. Leggi anche: Iran: drone colpisce hotel a Baghdad, militari italiani in sicurezza Contenuti utili per approfondire Iran un drone precipita nel centro di... Temi più discussi: Iran, un drone precipita nel centro di Baghdad: le immagini dalla capitale iraqena; Drone armato precipita durante i combattimenti in Libano: disinnescato dalla Brigata Sassari; Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Lituania, drone ucraino precipita sul lago ghiacciato. La premier: Rischi per l'intera regione. Iran, drone precipita vicino al distretto finanziario di DubaiMolte aziende e banche evacuate per le minacce di attacchi Dubai, 12 mar. (askanews) - Nelle immagini la polizia ispeziona i resti di un drone iraniano precipitato in una strada vicino al distretto fi ... msn.com Iran, drone precipita vicino al distretto finanziario di DubaiDubai, 12 mar. (askanews) - Nelle immagini la polizia ispeziona i resti di un drone iraniano precipitato in una strada vicino al distretto finanziario di Dubai. È stato segnalato un attacco con un ... quotidiano.net Attacco all'Iran, le notizie del 29 marzo 2026 | Esplosioni a Teheran x.com MEDIO ORIENTE | Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post #ANSA - facebook.com facebook