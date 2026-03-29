Iran missile israeliano colpisce la tv Al Araby a Teheran | trasmissioni interrotte

Un missile israeliano ha colpito la sede dell’emittente Al Araby Television Network a Teheran, causando danni significativi e interrompendo le trasmissioni in diretta. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o eventuali vittime. La notizia si diffonde attraverso i canali di informazione e le dichiarazioni delle autorità locali.

Un missile israeliano ha colpito la sede dell’emittente Al Araby Television Network a Teheran, provocando gravi danni e costringendo il canale a interrompere le trasmissioni in diretta. L’episodio, avvenuto nella giornata del 29 marzo 2026, si inserisce nel quadro di un’escalation militare sempre più intensa tra Iran e Israele, con attacchi e contrattacchi che si susseguono nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dalla stessa emittente, l’impatto ha danneggiato in modo significativo gli uffici e le infrastrutture tecniche. In un video diffuso sui social, un giornalista ha documentato le conseguenze dell’attacco, mostrando attrezzature distrutte, mobili danneggiati e detriti sparsi all’interno della redazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, missile israeliano colpisce la tv Al Araby a Teheran: trasmissioni interrotte Articoli correlati Iran, un missile israeliano distrugge la sede di un'emittente televisiva a TeheranAl Araby Television Network ha dichiarato che un missile israeliano ha colpito la sua sede nella capitale iraniana Teheran, costringendo l’emittente... Attacco a Iran, missile Teheran colpisce l'Agenzia per la sicurezza nazionale del BahreinL’Iran ha reagito all’attacco di Israele e Stati Uniti sul proprio territorio iniziato sabato 28 febbrario. Missili iraniani, stragi Israeliane, inferno a Teheran: la Guerra Globale Una selezione di notizie su Iran missile israeliano colpisce la tv... Temi più discussi: Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Haaretz: circa 100 feriti dai bombardamenti iraniani su Israele; Iran, missili bucano lo scudo di Israele. Idf: Teheran può colpire l'Europa; Teheran colpisce base in Arabia saudita e danneggia aereo sentinella Usa. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'Iran. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Usa preparano operazioni di terra. Raid su porto vicino Hormuz: 5 morti. LIVE ... tg24.sky.it Bombe su Teheran, colpita l’università: Iran risponde con raid in Arabia, feriti militari Usa. Anche gli Houthi in guerra, missile su IsraeleBombe su Teheran, colpita l'università. Iran risponde con raid in Arabia, feriti 12 militari Usa. Anche gli Houthi in guerra, missile su Israele ... blitzquotidiano.it Iran, Khamenei: «Grazie a Iraq e leadership religiosa» - facebook.com facebook Bandiere dell’Iran, dove ogni giorno impiccano ragazzi che hanno il solo torto di chiedere di vivere senza odiare nessuno (gli altri, quelli che non impiccano, li hanno uccisi a decine di migliaia nelle scorse settimane, sparando loro in piena faccia). Bandiere di x.com