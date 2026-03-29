Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita si trova attualmente a Islamabad, in Pakistan, dove si incontra con funzionari locali. La visita riguarda un confronto sulle questioni relative alla guerra in Medio Oriente e le possibili soluzioni per la sua risoluzione. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui contenuti specifici delle discussioni è stato reso noto finora.

Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per discutere su come porre fine alla guerra in Medioriente. Intanto Stati Uniti e Israele continuano a colpire l’Iran minacciando il mercato di petrolio e gas naturale e interrompendo il traffico aereo nella regione. Il conflitto dura ormai da un mese e, secondo Associated Press, sarebbero state uccise più di 3.000 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita in Pakistan per discutere della guerra

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