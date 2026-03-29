Inter Women Roma addio alla Coppa Italia per le nerazzurre | rimonta a metà e sogno svanito

Le Inter Women sono state eliminate dalla Coppa Italia dopo aver perso 2-1 contro le avversarie di Roma. La partita si è giocata all’Arena Civica, dove le nerazzurre hanno cercato di recuperare dopo un primo tempo difficile, ma non sono riuscite a completare la rimonta. La vittoria delle giallorosse ha deciso il risultato finale.

Inter News 24 Inter Women, le nerazzurre lottano all’Arena Civica ma cedono 1-2 contro le giallorosse. Non basta la perla di Vilhjalmsdottir nel finale. Si interrompe a un passo dall’ultimo atto il cammino dell’Inter Women in Coppa Italia. Dopo l’1-1 della gara d’andata, le nerazzurre cadono tra le mura amiche dell’Arena Civica al termine di una sfida intensa, decisa dal cinismo delle capitoline nel primo tempo. Nonostante una prestazione generosa e un forcing costante nella ripresa, la squadra di Piovani non è riuscita a ribaltare lo svantaggio accumulato, sbattendo contro la solidità difensiva della Roma e le parate decisive di Lukasova. Il cinismo della Roma punisce le nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women Roma, addio alla Coppa Italia per le nerazzurre: rimonta a metà e sogno svanito Articoli correlati Leggi anche: Inter Juventus Women, le nerazzurre trionfano in rimonta: lo scontro finisce 2-1 Inter Women Ternana 4-0: poker delle nerazzurre e semifinale di Coppa Italia raggiuntaMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Aggiornamenti e notizie su Inter Women Roma Temi più discussi: Inter-Roma (Coppa Italia Women): quando si gioca e dove vederla in tv; Serie A femminile. La Roma sotto di un gol vince il derby nel finale e allunga sull'Inter; LALIGA FC Futures Brunete | Giorno 1, Sessione 2 in Diretta Streaming | DAZN IT; Roma Women, la squadra Primavera 1 batte l’Inter e sorpassa il Sassuolo in vetta. Inter-Roma Women, oggi la semifinale di ritorno: in tribuna anche MarottaOggi l'Inter Women se la vedrà contro la Roma nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: in tribuna anche Marotta ... msn.com Inter-Roma Women: semifinale ritorno Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederlaSemifinale ritorno Coppa Italia Women: Inter-Roma, orario, dove vederla in TV e streaming e probabili formazioni della sfida decisiva. tag24.it Niente da fare per l’Inter Women: la Roma vince 2-1 all’Arena e vola in finale di Coppa Italia #FCIM #InterWomen #Roma #CoppaItalia - facebook.com facebook Niente da fare per l'Inter Women: la Roma vince 2-1 all'Arena e vola in finale di Coppa Italia x.com