Intanto si riconcilia con la figlia Valentina

Stasera alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda l'ultimo episodio della quinta stagione di Imma Tataranni. Nel finale, si vedrà come finirà la storia della protagonista e quali saranno le sue prossime mosse. Nel corso della trama, si assisterà anche alla riconciliazione tra la protagonista e sua figlia Valentina.

C ome finisce la quinta stagione di Imma Tataranni? Stasera (su Rai 1 alle 21.30) il pubblico scoprirà quali saranno le prossime e definitive mosse della PM di Matera. Mentre studia per diventare procuratore capo, Imma deve risolvere il caso di omicidio che coinvolge un uomo trovato privo di vita nella cisterna antica della città. La vittima è stata freddata con un colpo di pistola alla nuca. Si tratta del lavoro di un professionista. Imma Tataranni 5: la clip X Leggi anche › Imma Tataranni è pronta per una nuova avventura amorosa? La risposta nella puntata di stasera Tataranni ha anche altro a cui pensare: il possibile trasferimento alla procura di Milano, la figlia ancora in balia della comunità di crudisti e l’imminente rogito della casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Intanto si riconcilia con la figlia Valentina Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Eleanor si riconcilia con Imma e CiroRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Leggi anche: Alice Azzariti si congeda da Valentina, la figlia di Imma Tataranni che interpreta da quando aveva 17 anni. L'abbiamo intervistata I genitori di Valentina si Lasciano! -lapitonz