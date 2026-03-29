Innovazione IA per prevenire infarti | studio sulla popolazione nel Catanzarese

Nel comune di Marcellinara, nel territorio del Catanzarese, è stato avviato uno studio che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare possibili fattori di rischio legati alle malattie cardiache. La sperimentazione coinvolge la popolazione locale, con l’obiettivo di migliorare le strategie di prevenzione attraverso strumenti tecnologici avanzati. L’iniziativa rappresenta un passo concreto nell’applicazione dell’IA in ambito sanitario.

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